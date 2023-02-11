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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

На западе Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в субботу вечером на западе Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

По данным центра, землетрясение произошло в 19:33 по тбилисскому времени (18:33 по Москве), эпицентр находился в 7 километрах восточнее города Озургети (центр края Гурия), вблизи села Вакиджвари.

Сообщается, что очаг землетрясения был на глубине 5 км.

Данных о каких-либо разрушениях или пострадавших пока нет.

Грузия
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