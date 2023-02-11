Израильские военные перехватили запущенную из сектора Газа ракету

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Ракета, запущенная из сектора Газа по югу Израиля в субботу вечером, была перехвачена системой противовоздушной обороны (ПВО) "Железный купол", сообщает Times of Israel со ссылкой на израильских военных.

Как отмечается, на юге страны звучали сирены воздушной тревоги.

По словам местных жителей, они слышали сильный взрыв и видели запуск ракеты ПВО.

В Армии обороны Израиля заявили, что единственная запущенная ракета была сбита системой "Железный купол".

Как пишет Times of Israel, после атаки сообщений о раненных или повреждениях на земле не поступало.