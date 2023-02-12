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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Мексика возглавит движение против санкций и блокады Кубы

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил, что его страна возглавит движение против санкций и блокады, введенных в отношении Кубы Соединенными Штатами и их союзниками.

"Мексика возглавит более активное движение за объединение всех стран и защиту независимости и суверенитета Кубы", - завил он на встрече с находящимся в Мексике с визитом кубинским президентом Мигелем Диас-Канелем. Его слова приводят латиноамериканские СМИ.

По словам Лопеса Обрадора, "нет никаких причин для того, чтобы рассматривать Кубу как террористическую страну или вносить ее в черный список".

Мексиканский лидер добавил: "Мы готовы объединить все страны Северной и Южной Америки, я считаю и заявлю об этом с уважением: правительство Соединенных Штатов должно как можно скорее снять несправедливую и бесчеловечную блокаду против народа Кубы".

Со своей стороны, Диас-Канель отметил историческую поддержку Мексики Кубе в пользу снятия блокады.

Мексика Куба Андрес Мануэль Лопес Обрадор
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