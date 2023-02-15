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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Профсоюз Verdi объявил забастовку в аэропортах Германии в пятницу

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Влиятельный германский профсоюз Verdi призвал к проведению однодневной забастовки в аэропортах страны, что представляет собой угрозу срыва нескольких тысяч рейсов, сообщает MarketWatch.

Профсоюз объявил о том, что протестные действия, в которых примут участие наземные службы и сотрудники службы безопасности, должны начаться утром в пятницу и завершиться в ночь на субботу.

Забастовка затронет аэропорты Франкфурта, Мюнхена, Штутгарта, Гамбурга, Дортмунда, Ганновера и Бремена. Она будет проходить в преддверии второго раунда переговоров о заработной плате в госсекторе, который назначен на 22-23 февраля.

Verdi заявляет, в частности, о необходимости повышения заработной платы из-за острой нехватки рабочей силы в наземных службах аэропортов.

Германия
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