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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Байден прибыл в медицинский центр для ежегодного обследования

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден прибыл в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для прохождения ежегодного медицинского обследования, результаты будут опубликованы позже в четверг, сообщает The Hill со ссылкой на Белый дом.

В Белом доме заявили, что Байден прибыл в медицинский центр около 9:15 утра по местному времени (17:15 по московскому).

Последний раз президент США проходил медицинское обследование в ноябре 2021 года, тогда его доктор сделал заключение, что он здоров и может продолжать выполнять свои обязанности. В 2022 году Байден не обследовался.

Джо Байден США
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