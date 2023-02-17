Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

SpaceX в пятницу выведет на орбиту новую партию из 51 интернет-спутника Starlink

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу стартует на орбиту с очередной партией из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск планируется осуществить со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии 17 февраля в 11:12 по времени Тихоокеанского побережья США (в 22:12 по Москве).

Он станет 74-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и шестым в текущем месяце. SpaceX уже запустила более 3,9 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 3,6 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в седьмой раз, примерно через девять минут после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая размещена в Тихом океане в 670 км от базы.

SpaceX Falcon 9
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции превысило 38 тыс

Грызлов сообщил об участии белорусских предприятий в выполнении гособоронзаказа РФ

Politico узнало, что в 10-м пакете санкций ЕС не будет мер против российской атомной отрасли

Politico узнало, что в 10-м пакете санкций ЕС не будет мер против российской атомной отрасли

Что произошло за день: четверг, 16 февраля

В Совбезе Абхазии назвали вбросом информацию о возможном присоединении к России

В Совбезе Абхазии назвали вбросом информацию о возможном присоединении к России
Военная операция на Украине

В случае агрессии находящиеся в Белоруссии военные РФ перейдут под командование Минска

В случае агрессии находящиеся в Белоруссии военные РФ перейдут под командование Минска

В Молдавии утверждено новое правительство во главе с Дорином Речаном

В Молдавии утверждено новое правительство во главе с Дорином Речаном

Нидерланды признали неосуществимым один из перспективных проектов СПГ-терминалов

Перечень запретов ЕС из десятого санкционного пакета занимает почти полторы сотни страниц

Европа в 2022 году сократила потребление газа на 10%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });