Уолл-стрит закрылась снижением на тревогах по поводу дальнейшего роста процентных ставок

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг на фоне статданных, указавших на устойчивость экономики США, несмотря на ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы.

Это усиливает опасения по поводу того, что американский ЦБ продолжит повышать процентные ставки в борьбе с инфляцией, пишет CNBC.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 194 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 195 тыс., а не 196 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа заявок до 200 тыс.

Тем временем цены производителей в США (индекс PPI) в январе выросли на 0,7% в помесячном выражении - максимально за семь месяцев. В годовом выражении рост составил 6%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,4%, второго - на 5,4%.

Число домов, строительство которых было начато в США в январе, сократилось на 4,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,309 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в декабре количество новостроек равнялось 1,371 млн, а не 1,382 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,36 млн, согласно данным Trading Economics.

Индекс производственной активности в Филадельфии в феврале рухнул до минус 24,3 пункта по сравнению с минус 8,9 пункта месяцем ранее. Февральский показатель стал минимальным с мая 2020 года. Эксперты предполагали, что индикатор, который рассчитывает ФРБ Филадельфии, поднимется до минус 7,4 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Тем временем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, что считает преждевременным делать выводы о том, что инфляция в США устойчиво встала на путь движения к целевому показателю американского ЦБ в 2%.

Хотя инфляция несколько замедлилась с лета прошлого года, ее уровень все еще остается слишком высоким, сказала Местер в ходе мероприятия в Университете Южной Флориды в четверг. Январский отчет о динамике потребительских цен, опубликованный на прошлой неделе, показал, что базовая инфляция практически не замедляется, отметила она.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в ходе выступления в штате Теннесси сказал, что призывал к более резкому повышению ставок на прошедшем заседании ФРС и не исключает масштабного шага в дальнейшем.

Акции Cisco Systems Inc. выросли на 5,2%. Американский производитель сетевого оборудования сократил чистую прибыль и увеличил выручку во втором финансовом квартале, причем скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания аналитиков. Компания также пересмотрела в сторону повышения годовой прогноз.

Бумаги Hasbro Inc. подорожали на 0,1%, хотя американский производитель игрушек зафиксировал чистый убыток в четвертом квартале 2022 года из-за разовых списаний, связанных с осуществлением его плана по реорганизации бизнеса.

Цена акций WeWork Inc. уменьшилась на 2,3%. Американский коворкинговый сервис сократил чистый убыток в четвертом квартале 2022 года на 37%, однако показатель оказался хуже ожиданий аналитиков.

Котировки акций Analog Devices уменьшились на 1,2%, хотя американский производитель полупроводниковой продукции в первом финансовом квартале, который завершился 28 января, резко увеличил чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов рынка.

Американский разработчик облачных платформ и сервисов Twilio Inc. объявил о запуске программы buyback объемом до $1 млрд. Его акции подскочили на 14,2%.

Акции Apple Inc. подешевели на 1%. Компания перенесла демонстрацию своего первого шлема смешанной реальности с апреля на июнь, пишут зарубежные СМИ. Теперь ожидается, что шлем будет представлен на ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC), сообщило агентство Bloomberg. Перенос связан с тем, что в результате тестирования продукта была выявлена необходимость доработок как конструкции, так и программного обеспечения.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг снизился на 431,20 пункта (1,26%) и составил 33696,85 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 57,19 пункта (1,38%) - до 4090,41 пункта.

Nasdaq Composite потерял 214,76 пункта (1,78%) и составил 11855,83 пункта.