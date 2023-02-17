Air France-KLM вернулась к прибыли и получила рекордную выручку в IV квартале

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Франко-голландская авиакомпания Air France-KLM в четвертом квартале 2022 года вышла на прибыльный уровень и получила рекордную выручку на фоне подъема спроса на путешествия.

Как говорится в сообщении авиакомпании, чистая прибыль в октябре-декабре составила 496 млн евро против убытка в размере 126 млн евро за аналогичный период годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал чистый убыток на уровне 57 млн евро.

Операционная прибыль составила 134 млн евро по сравнению со 179 млн евро годом ранее и консенсус-прогнозом в 102 млн евро.

Выручка подскочила на 47%, до 7,13 млрд евро при прогнозе аналитиков в 6,89 млрд евро.

Количество пассажиров, перевезенных Air France-KLM в минувшем квартале, достигло 20,995 млн, что на 32,2% выше показателя за аналогичный период годом ранее. Загруженность рейсов поднялась на 14,4 процентного пункта, до 85,9%.

По итогам всего 2022 года чистая прибыль компании составила 728 млн евро против убытка в размере 3,29 млрд евро в 2021 году.

Акции Air France-KLM растут на 3,5% в ходе торгов в Париже в пятницу. Капитализация Air France-KLM с начала года увеличилась на 40,1% и составляет 4,21 млрд евро.