Республиканцы США намерены обязать участников праймериз поддержать победившего кандидата

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Претенденты на пост президента от Республиканской партии США не смогут принять участие в дебатах на праймериз, если не подпишут так называемое обязательство лояльности, сообщает в пятницу Associated Press.

Это обязательство предусматривает, что участники праймериз обещают поддержать на выборах президента того из них, кто добьется выдвижения кандидатом на этот пост от Республиканской партии.

"После праймериз... необходимо, чтобы мы все объединились вокруг нашего кандидата, чтобы победить Джо Байдена и демократов", - заявила агентству председатель Национального комитета Республиканской партии (НКРП) Ронна Ромни Макдэниэл.

Агентство сообщает, что обязательство лояльности планируют утвердить на встрече Национального комитета Республиканской партии, которая пройдет на следующей неделе. После этого республиканцы, которые планируют бороться за право быть кандидатом на пост президента от партии, не смогут принять участие в дебатах, если не подпишут обязательство.

Associated Press отмечает, что данная инициатива может не понравиться экс-президенту Дональду Трампу, который ранее не исключил, что может выйти из партии и выдвинуться на выборы в качестве независимого кандидата, если он не станет кандидатом от республиканцев.

Ожидается, что около десятка республиканцев могут попробовать побороться за возможность принять участие в выборах. На данный момент только Трамп и губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявили о выдвижении своей кандидатуры.