Пашинян обсудил с председателем Европейской комиссии сотрудничество Армении и ЕС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудничество Армении с Евросоюзом обсудил премьер-министр республики Никол Пашинян с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Мюнхене.

"Стороны обсудили различные вопросы сотрудничества Армении и ЕС. Пашинян подчеркнул, что ЕС является основным партнером в осуществляемых в Армении институциональных реформ и поблагодарил за оказываемое содействие", - сообщает пресс-служба правительства.

Со своей стороны, Урсула фон дер Ляйен высоко оценила процесс демократических реформ в Армении, заявив о готовности ЕС продолжить программы содействия.

Собеседники обсудили также обстановку на Южном Кавказе.

Кроме того, премьер-министр Армении встретился с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмидт.

"Пашинян затронул гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, создавшийся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, подчеркнул необходимость продолжительных и последовательных шагов международного сообщества с целью решения проблемы", - сообщает пресс-служба правительства.

Стороны обсудили деятельность гражданской миссии ЕС в Армении, "выразив уверенность, что она будет способствовать укреплению мира и стабильности".