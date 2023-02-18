Администрации США пока не нужно дополнительных денег от Конгресса на военную помощь Украине

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Американской администрации пока нет необходимости просить Конгресс о выделении дополнительных средств на оказание военной помощи Киеву, сообщил в пятницу представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Нет... Пока что мы только начали расходовать ту сумму, которую нам выделил Конгресс прежнего созыва. Кажется, речь шла о примерно $42 млрд", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о том, знают ли в администрации, когда им нужно будет обращаться за новым траншем помощи.

По словам Кирби, уже имеющихся средств "должно хватить на наибольшую часть текущего года". При этом он заверил, что, если в исполнительной власти США поймут, что нужны дополнительные средства, они тут же обратятся к Конгрессу.

Обе палаты Конгресса прежнего созыва контролировались демократами. Теперь же Палата представителей перешла под контроль республиканцев. Наблюдатели полагают, что конгрессмены от республиканской партии могут решить экономнее, чем коллеги-демократы, подходить к выделению денег на нужды Украине.