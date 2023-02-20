Рубль на старте торгов укрепляется к доллару и юаню вслед за нефтью

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань умеренно снижаются на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль укрепляется в условиях растущей нефти и перед началом налоговых выплат февраля.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 73,88 руб./$1 (-41 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 87,88 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 2 коп. - до 10,74 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление позиций нацвалюты в понедельник утром связано с растущими нефтяными котировками, спросом на рисковые активы, а также с началом продаж валютной выручки экспортеров в условиях короткой рабочей недели.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $83,54 за баррель, что на 0,65% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,02 за баррель, что на 0,61% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник в основном отражают оптимистичный настрой участников торгов: китайский CSI300 повысился на 1,18%, японский Nikkei 225 едва ощутимо растет на 0,02%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,81%, южнокорейский Kospi растет на 0,3%, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,11%.

Биржи США в понедельник будут закрыты в связи с праздником (День президентов).

Рынок акций США закрылся без единой динамики в пятницу. Американский фондовый индекс Dow Jones вырос по итогам торгов в пятницу, тогда как S&P 500 и Nasdaq завершили сессию в минусе. Инвесторы оценивали корпоративные новости и перспективы дальнейших повышений процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Опубликованные на минувшей неделе официальные отчеты указали на замедление инфляции в Штатах до 6,4% в январе, а также на рекордный с марта 2021 года рост розничных продаж - на 3% относительно декабря. Кроме того, цены производителей в США (индекс PPI) в январе повысились на 0,7% в помесячном выражении - максимально за семь месяцев.

На фоне таких данных глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер и ее коллега из Сент-Луиса Джеймс Баллард выступили с довольно "ястребиными" заявлениями, упомянув устойчивую инфляцию и необходимость дальнейших подъемов ставки. После таких заявлений трейдеры начали оценивать вероятность повышения процентной ставки на мартовском заседании в 18% против 9% неделей ранее, следует из динамики фьючерсов на уровень ставки.