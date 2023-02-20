Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Рубль на старте торгов укрепляется к доллару и юаню вслед за нефтью

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань умеренно снижаются на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль укрепляется в условиях растущей нефти и перед началом налоговых выплат февраля.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 73,88 руб./$1 (-41 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 87,88 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 2 коп. - до 10,74 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление позиций нацвалюты в понедельник утром связано с растущими нефтяными котировками, спросом на рисковые активы, а также с началом продаж валютной выручки экспортеров в условиях короткой рабочей недели.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $83,54 за баррель, что на 0,65% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,02 за баррель, что на 0,61% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник в основном отражают оптимистичный настрой участников торгов: китайский CSI300 повысился на 1,18%, японский Nikkei 225 едва ощутимо растет на 0,02%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,81%, южнокорейский Kospi растет на 0,3%, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,11%.

Биржи США в понедельник будут закрыты в связи с праздником (День президентов).

Рынок акций США закрылся без единой динамики в пятницу. Американский фондовый индекс Dow Jones вырос по итогам торгов в пятницу, тогда как S&P 500 и Nasdaq завершили сессию в минусе. Инвесторы оценивали корпоративные новости и перспективы дальнейших повышений процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Опубликованные на минувшей неделе официальные отчеты указали на замедление инфляции в Штатах до 6,4% в январе, а также на рекордный с марта 2021 года рост розничных продаж - на 3% относительно декабря. Кроме того, цены производителей в США (индекс PPI) в январе повысились на 0,7% в помесячном выражении - максимально за семь месяцев.

На фоне таких данных глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер и ее коллега из Сент-Луиса Джеймс Баллард выступили с довольно "ястребиными" заявлениями, упомянув устойчивую инфляцию и необходимость дальнейших подъемов ставки. После таких заявлений трейдеры начали оценивать вероятность повышения процентной ставки на мартовском заседании в 18% против 9% неделей ранее, следует из динамики фьючерсов на уровень ставки.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 февраля

Южная Корея вводит санкции против КНДР в ответ на запуск ракет

Южная Корея вводит санкции против КНДР в ответ на запуск ракет

КНДР провела учения с использованием реактивной системы залпового огня

Южная Корея сообщает о запуске КНДР двух ракет малой дальности

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Обладателем главного приза премии BAFTA стал фильм "На западном фронте без перемен"

Ракетный удар по Дамаску нанесли четыре израильских истребителя

Ракетный удар по Дамаску нанесли четыре израильских истребителя
Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения в Турции достигло 40,7 тыс.

Число жертв землетрясения в Турции достигло 40,7 тыс.

В МИД РФ осудили удары ВВС Израиля по территории Сирии

В Болгарии задержали семерых подозреваемых в связи с гибелью мигрантов

В Болгарии задержали семерых подозреваемых в связи с гибелью мигрантов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });