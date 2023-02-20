Оппозиция оспорила в суде выдвижение кандидатуры Речана на пост премьера Молдавии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов от партии социалистов (ПСРМ) Молдавии в понедельник опротестовала в Конституционном суде порядок выдвижения кандидатуры Дорина Речана на пост премьер-министра.

Запрос основывается на том, что при выдвижении кандидата на пост премьера президент Майя Санду не проводила консультации со всеми парламентскими фракциями, как предусмотрено Конституцией.

"Президент Майя Санду грубо нарушила Конституцию, поскольку лишь имитировала консультации с оппозицией. Парламентская фракция блока коммунистов и социалистов была приглашена на эти консультации за 40 минут до заседания парламента, когда уже был назначен брифинг Санду и кандидата Речана. Понятно, что парламент в этой ситуации был проигнорирован. У нас 32 депутата, нам нужно было время, чтобы собраться и принять решение. Мы считаем, что Санду должна уважать законы этой страны, Конституцию и парламент", - сказал журналистам депутат Максим Лебединский.

10 февраля премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила об отставке. По Конституции отставка премьера влечет отставку всего правительства. Кабинет министров продолжает исполнять обязанности до принятия присяги новым составом правительства. Президент выдвигает кандидатуру нового премьер-министра в парламенте после консультаций с фракциями.

Президент Майя Санду выдвинула кандидатуру своего советника по вопросам безопасности Дорина Речана на пост премьер-министра. Она заявила, что провела консультации с фракцией правящей партии "Действие и солидарность", а две оппозиционные фракции от участия в консультациях отказались. Новое правительство было утверждено парламентом 16 февраля.