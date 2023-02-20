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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Промпроизводство в Молдавии в 2022 году снизилось на 5,1%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Промпроизводство в Молдавии в 2022 году сократилось на 5,1% по сравнению с 2021 годом, следует из данных Национального бюро статистики.

Снижение показателя обусловлено сокращением производства в добывающей промышленности (на 4,9%), в перерабатывающей промышленности (на 4,5%) и в сфере производства и поставок электроэнергии и тепла, газа, горячей воды (на 8,4%).

По данным статистики, в сфере выпуска электрооборудования зафиксирован спад на 40,6%, машин и прицепов – на 65,9%, мебели – на 70,2%. В то же время производство вычислительной и электронно-оптической продукции увеличилось на 14,9%, фармацевтической продукции – на 19,7%, рост в сфере деревообработки составил 21,9%.

В 2021 году промпроизводство в Молдавии возросло на 12%.

Молдавия
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