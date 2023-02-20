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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Блинкен и Эрдоган обсудили помощь Киеву и отношения между США и Турцией

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник на встрече в Анкаре обсудили выделение помощи Украине, а также активизацию двусторонних отношений.

"Лидеры говорили о поддержке Украины, а также подчеркнули необходимость более тесно работать над вопросами двусторонних отношений, в том числе в сфере обороны, энергетики, торговли, а также коллективной безопасности", - говорится в пресс-релизе госдепа США.

Помимо этого, Блинкен вновь заявил о намерении США предоставлять Турции необходимую помощь с целью преодолеть последствия недавних мощных землетрясений.

Энтони Блинкен Реджеп Тайип Эрдоган США Турция Украина
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