Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ЕС призвал Иран прекратить задержания европейцев по надуманным основаниям

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза осудил "иранскую практику произвольных задержаний" граждан ЕС и людей с двойным гражданством ЕС и Ирана.

"Большое беспокойство вызывает растущее число граждан ЕС, задержанных в настоящее время Ираном по надуманным основаниям. Многие из них содержатся в унижающих достоинство условиях без возможности справедливого суда", - говорится в документе, опубликованном в понедельник в Брюсселе.

В нем отмечается, что Иран должен прекратить "прискорбную практику задержания иностранных гражданских лиц с целью получения политической выгоды".

"Европейский союз призывает Иран строго соблюдать свои международные обязательства, в частности, в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях и Международным пактом о гражданских и политических правах, участником которых является Иран", - подчеркивается в заявлении.

В Брюсселе видят "прямое нарушение международного права" в политике, проводимой в настоящее время Ираном, в том числе в ограничениях на консульский доступ для граждан ЕС, в отказе в консульской защите и в праве на справедливое судебное разбирательство.

"Европейский союз ожидает, что иранские власти будут содействовать выполнению консульских функций соответствующими государствами-членами ЕС, позволяя им общаться и иметь регулярный доступ к своим гражданам, как того требует международное право", - сказано в документе.

Учитывая серьезный риск для их личной безопасности, государства-члены ЕС рекомендуют своим гражданам избегать поездок в Иран в соответствии с национальными оценками рисков.

Жозеп Боррель ЕС Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Землетрясение в Турции и Сирии

На границе Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 6,3

На границе Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 6,3

Что произошло за день: понедельник, 20 февраля

ЕС планирует вести санкции против "Ингосстраха" и РНПК

ЕС планирует вести санкции против "Ингосстраха" и РНПК

Евросоюз вводит дополнительные антииранские санкции за нарушения прав человека

В ЕС предложили расширить полномочия блока для борьбы с обходом санкций против РФ

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Советник Байдена подтвердил, что США до поездки президента в Киев связывались с РФ

Премьер Японии пригласит Зеленского на пятничный онлайн-саммит G7

США перед визитом Байдена в Киев контактировали с РФ, чтобы избежать конфликтных ситуаций

США перед визитом Байдена в Киев контактировали с РФ, чтобы избежать конфликтных ситуаций

В МИД КНР заявили, что не потерпят давления со стороны США в вопросе отношений с РФ

В МИД КНР заявили, что не потерпят давления со стороны США в вопросе отношений с РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });