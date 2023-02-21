Рост ВВП стран ОЭСР в IV квартале замедлился до 0,3%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Экономика стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в четвертом квартале 2022 года выросла на 0,3% в поквартальном выражении, говорится в пресс-релизе организации.

Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 0,4% в третьем квартале. Динамика остается слабой в связи с высокой инфляцией и растущими процентными ставками.

Экономика стран G7 в октябре-декабре выросла на 0,4% после подъема на 0,5% в предыдущие три месяца. Рост ВВП стран еврозоны замедлился до 0,1% с 0,3%.

ВВП США вырос на 0,7% после роста на 0,8% кварталом ранее, рост экономики Франции замедлился до 0,1% с 0,2%, Канады – до 0,4% с 0,7%.

Экономика Японии выросла на 0,2% после сокращения на 0,3% в третьем квартале, ВВП Великобритании не изменился (-0,2% кварталом ранее).

Между тем ВВП Германии и Италии в октябре-декабре сократился на 0,2% и 0,1% соответственно после роста на 0,5% в третьем квартале.

Самое резкое падение ВВП среди стран ОЭСР было зафиксировано в Польше – на 2,4%, тогда как экономика Литвы сократилась на 1,7%.

Наиболее значительный рост в поквартальном выражении зафиксирован в Ирландии – на 3,5%.

Также в сообщении отмечается, что экономика всех стран ОЭСР в четвертом квартале была на 3,8% выше уровня допандемийного четвертого квартала 2019 года. Из ведущих экономик мира только в Великобритании показатель был ниже этого уровня, на 0,8%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.