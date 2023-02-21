Цена квот на выбросы CO2 в Европе впервые поднялась выше 100 евро за тонну

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Цена квот на выбросы углекислого газа в Европе впервые поднялась выше 100 евро за тонну, сообщает The Financial Times.

Стоимость квот, торгуемых в рамках системы торговли Европейского союза EU ETS, выросла во вторник на 2% и достигла рекордных 101 евро за тонну. При этом за последние три года цены выросли примерно в пять раз.

Подорожание квот в последнее время обусловлено тем, что на фоне повышения стоимости природного газа в Европе производители электроэнергии вынуждены были перейти на использование угля, являющегося более дешевым, но и более грязным видом топлива. При сжигании угля выделяется примерно вдвое больше CO2, чем при использовании газа.