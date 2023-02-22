Девять палестинцев погибли в стычках с израильскими военными, почти 100 пострадали

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Девять палестинцев погибли и 97 пострадали в столкновениях с военными Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после рейда в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан, сообщает в среду The Jerusalem Post.

Среди убитых оказались лидеры местного отделения запрещенной в РФ группировки "Исламский джихад" и других террористических групп, отмечает издание.

Силы безопасности Израиля окружили здание с целью ареста подозреваемых, укрывавшихся внутри него. Подозреваемые, как считают в ЦАХАЛ, являлись членами террористической ячейки, которая убила израильского военнослужащего в октябре прошлого года, а также проводила другие террористические операции.

На прошлой неделе были арестованы два других члена ячейки.

Мечети в городе транслируют сообщения, призывающие жителей к столкновениям с израильскими силами, сообщает газета. В районе города слышны взрывы и выстрелы.

Представитель исламистского движения ХАМАС Хазем Кассем осудил рейд ЦАХАЛа.