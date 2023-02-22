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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Варшава заключила соглашение с Westinghouse о постройке АЭС в Польше

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Компания "Польские АЭС" (PEJ) в среду подписала соглашение с американской компанией Westinghouse о разработке проекта и строительстве АЭС в Польше, сообщает Польское радио.

"Сегодня, думая о 2030-2032 и последующих годах, мы решили реализовать и довести до завершения ключевой проект для энергетической безопасности Польши – строительство в стране атомной электростанции", - приводит радио слова министра по вопросам окружающей среды и климата Польши Анны Москвы.

"Это соглашение позволит нам почувствовать себя в безопасности в ближайшие годы", - добавила она.

Об этом соглашении было объявлено несколько месяцев назад, однако подписано оно было только сейчас.

Польша США Westinghouse
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