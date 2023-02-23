Талибы и Пакистан договорились решать разногласия мирным путем

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Кабул посетила высокопоставленная пакистанская делегация во главе с министром обороны Пакистана Хаваджей Асифом, сообщает в твиттере официальный представитель контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) Забиулла Муджахид.

С афганской стороны в переговорах приняли участие заместитель премьер-министра мулла Абдул Гани Барадар Ахунд, министр иностранных дел Амир Хан Муттаки и глава разведывательного управления мулла Абдул Хак Васик, говорится в сообщении.

По словам Муджахида, на встрече обсуждались проблемы безопасности, в том числе деятельность на территории Афганистана "боевиков оппозиции". Также речь шла о проблеме афганских беженцев.

Обе стороны согласились, что экономические и коммерческие вопросы не должны зависеть от политических проблем, отметил официальный представитель "Талибана". Участники переговоров сделали акцент на решении проблем путем диалога, а также на развитии и укреплении политических и экономических отношений.

На прошлой неделе министр иностранных дел Пакистана Билавала Бхутто Зардари, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что, если международное сообщество не обратит внимание на действующие из Афганистана террористические группировки, "это может стать непосредственной угрозой не только для соседних с Афганистаном стран, таких как Пакистан, но и для Запада, потому что у афганского правительства отсутствуют постоянные силы безопасности".

Слова пакистанского министра вызвали негодование в "Талибане".

"Это неправда. Исламский Эмират Афганистан на практике доказал странам региона и мира, что с профессиональными и опытными силами безопасности он не позволил никому использовать территорию Афганистана против других", - говорилось в заявлении афганского МИД.

Талибы также отметили, что "отсутствие безопасности в Пакистане не ново, оно уже существовало в течение последних двух десятилетий".

"Более того, мы советуем Пакистану обсуждать двусторонние вопросы с глазу на глаз с афганским правительством, а не жаловаться на международных конференциях", - резюмировало внешнеполитическое ведомство талибов.