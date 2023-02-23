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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Во Флориде в результате стрельбы погибли три человека

В числе жертв - репортер, работавший на месте убийства девушки, и девятилетний ребенок

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В округе Ориндж во Флориде мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли три человека.

Как сообщает CNN, полиция и журналисты работали на месте убийства девушки в возрасте примерно 20 лет, она была застрелена. Рядом с местом преступления стоял фургон телеканала Spectrum News 13. На нем, по данным полиции, не было опознавательных знаков, по которым можно было бы понять, что в машине находятся сотрудники СМИ.

Позднее, предположительно, убийца девушки вернулся на место преступления и выстрелил в фотографа и репортера, последний скончался.

Уже после этого полиция получила сигнал о третьем случае стрельбы в доме. В результате погибла девятилетняя девочка, ее мать получила ранения.

По данным Spectrum News 13, один из сотрудников канала и мать погибшей девочки находятся в критическом состоянии.

Подозреваемый задержан. Это 19-летний Кит Мелвин Моусес, у которого ранее неоднократно возникали проблемы с законом.

Флорида
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