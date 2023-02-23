Экспедиция экипажа поврежденного "Союза МС-22" на МКС продлена до 29 сентября 2023 г

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" по плану сможет вернуться на Землю с Международной космической станции (МКС) 29 сентября этого года на "Союзе МС-23", следует из данных, опубликованных "Роскосмосом" в четверг.

В материалах госкорпорации к старту ракеты "Союз-2.1а" с беспилотным кораблем "Союз МС-23", сообщается, что новый корабль пристыкуется к МКС 26 февраля и пробудет в составе станции 215 суток.

Следовательно, экспедиция экипажа будет продлена до 29 сентября 2023 года.

По данным госкорпорации, старт "Союза МС-23" к МКС намечается на 24 февраля в 03:24 по Москве с площадки № 31 космодрома Байконур. Ожидается, что корабль пристыкуется к модулю "Поиск" российского сегмента МКС 26 февраля в 04:01 по Москве.

"Союз МС-23" заменит в составе станции поврежденный корабль "Союз МС-22".

На "Союзе МС-23" осенью на Землю вернется российско-американский экипаж корабля "Союз МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

21 февраля глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что российская программа на МКС сдвинулась на полгода из-за аварийных ситуаций с кораблями "Союз МС-22" в декабре и "Прогресс МС-21" в феврале.

18 февраля в "Роскосмосе" сообщили, что специалисты госкорпорации не выявили нарушений на радиаторе корабля "Союз МС-23". Проверка проводилась из-за случаев разгерметизаций систем терморегулирования на кораблях "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21".