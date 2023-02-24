Пять человек погибли в результате ДТП в Туве

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Авария с пятью погибшими произошла в ночь на 24 февраля на территории Улуг-Хемского района в Туве, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

"В результате дорожно-транспортного происшествия прошлой ночью мы потеряли пять человек. По предварительной версии, виновником ДТП стал пьяный водитель. Теперь это должны доказать соответствующие экспертизы и следствие", - написал он.

В свою очередь, пресс-служба республиканской прокуратуры сообщает, что столкновение произошло между автомобилями "УАЗ" и "Renault Logan".

"По предварительным данным, водитель автомобиля "УАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем "Renault Logan"", - уточняет пресс-служба ведомства.

По данному факту прокуратура Тувы организовала проверку, возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц).