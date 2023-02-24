Столтенберг, фон дер Ляйен и Каллас обсудили идею совместной закупки снарядов для Киева

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудили поддержку Украины боеприпасами, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

Стороны обсудили поддержку единства Евросоюза и НАТО, а также ситуацию вокруг Украины. На встрече обсуждалось предложение премьер-министра Каллас о том, как можно совместно и быстро закупить для Украины миллион артиллерийских снарядов за 4 млрд евро.

"Европейский Союз смог быстро и новаторски отреагировать вместе на кризис COVID. Пора проявить такую же смекалку и скорость в отправке боеприпасов в Украину", - сказала Каллас на встрече в Таллине.

Она также отметила, что, помимо поддержки Украины, важно, чтобы европейская оборонная промышленность была способна производить в объеме, который соответствует изменившейся ситуации с безопасностью.

"Серые зоны в европейской безопасности должны уйти в прошлое, потому что они создают нестабильность и ведут к войне. Поэтому Эстония поддерживает вступление Украины и в Евросоюз, и в НАТО после войны", - подчеркнула премьер.