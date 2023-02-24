В Белоруссии комплекс "Искандер" направлен для проверки боеготовности

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны Белоруссии распространило кадры перевозки ракетного комплекса "Искандер" в рамках проверки боеготовности.

На видео, опубликованном в официальном телеграм-канале белорусского военного ведомства, демонстрируется движение ракетного комплекса "Искандер" и другой военной техники по дорогам общего пользования.

"В рамках мероприятий боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район", - говорится в подписи к видео.

Несколькими часами ранее белорусское Минобороны информировало о выдвижении ракетного подразделения. Из подробностей сообщалось, что "личному составу предстоит отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению".