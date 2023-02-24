В США завершили подготовку экипажа Crew Dragon-6 с участием космонавта "Роскосмоса"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - На космодроме на мысе Канаверал во Флориде проведены финальные статические огневые испытания ракеты-носителя Falcon 9 перед предстоящим 27 февраля запуском к МКС американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon-6, сообщила компания-разработчик SpaceX.

При этом указывается, что экипаж космического корабля Crew Dragon-6, компания SpaceX и НАСА также "завершили полную отработку действий в день запуска".

Накануне ракета вместе с кораблем была установлена на стартовой площадке Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

В состав экипажа корабля входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев.

Запуск будет осуществлен 27 февраля со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в 01:45 по времени Восточного побережья США (в 09:45 мск). Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

В настоящий момент в рамках соглашения осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина входит астронавт НАСА nФранциско Рубио. В октябре состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-5, на котором на станцию прибыла космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.