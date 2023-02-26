Два теплохода сели на мель в Волго-Каспийском канале

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Судно "Назмехр" получило пробоину при посадке на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), сообщает главк МЧС по региону.

"25 февраля в 22:00 (21:00 по Москве) поступило сообщение о том, что на 170 км Волго-Каспийского морского судоходного канала (морская часть), сели на мель теплоход, (груз - соль (1,5 тыс. тонн) и шесть грузовых автомобилей) и теплоход "Тиам" (без груза) ", - говорится в сообщении.

Первое судно - иранский корабль "Назмехр" получил повреждение корпуса, акватория не загрязнена. Отмечается, что угрозы затопления нет. "Тиам" не поврежден.