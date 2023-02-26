Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

США обещали продолжать передавать оружие Киеву для усиления его переговорных позиций

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне убеждены, что рано или поздно украинский конфликт будет решен за столом переговоров, и видят свою задачу в усилении переговорных позиций Киева, передавая ему вооружения, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В итоге мы увидим, что решение этого конфликта перейдет в дипломатическую плоскость. Наша задача - дать козыри украинцам на поле боя, чтобы у них было больше аргументов за столом переговоров", - сказал Салливан в воскресенье в интервью NBC.

При этом Салливан заверил, что США по-прежнему считают, что Киев должен пытаться вернуть себе территории "на востоке и на юге". Как отмечают американские СМИ, он ушел от ответа на вопрос, какова в данном случае позиция Вашингтона по Крыму.

США Украина Джейк Салливан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В четырех департаментах Франции из-за засухи введены ограничения на воду

В четырех департаментах Франции из-за засухи введены ограничения на воду

Более 30 нелегалов утонули в море на юге Италии

Более 30 нелегалов утонули в море на юге Италии

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 февраля

Корабль "Союз МС-23" пристыковался к МКС для замены поврежденного "Союза МС-22"

Корабль "Союз МС-23" пристыковался к МКС для замены поврежденного "Союза МС-22"

ЕС ввел санкции против РНПК

Постановление Совета ЕС по 10-му пакету санкций в отношении РФ вступило в силу

Что произошло за день: суббота, 25 февраля

Землетрясение в Турции и Сирии

В Турции свыше 600 человек попали под следствие из-за обрушений зданий от землетрясений

В Турции свыше 600 человек попали под следствие из-за обрушений зданий от землетрясений

ЕС десятым пакетом санкций наложил ограничения на половину своего экспорта в РФ

ЕС десятым пакетом санкций наложил ограничения на половину своего экспорта в РФ

ЕС запретил предоставлять гражданам РФ мощности для хранения газа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });