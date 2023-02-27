Фондовые индексы США упали в пятницу и по итогам всей недели

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали в пятницу на данных о сохранении высокой инфляции в стране.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones потерял 3%, что стало самым значительным падением с сентября прошлого года. При этом индекс завершил "в минусе" уже четвертую неделю подряд. S&P 500 с понедельника по пятницу опустился на 2,7%, Nasdaq - на 3,3%.

Расходы населения США в январе выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны в пятницу. Это максимальный подъем с марта 2021 года. Доходы американцев увеличились на 0,6%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,3%, второго - на 1%, сообщает Trading Economics.

Между тем индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца (максимальный прирост за полгода), а в годовом выражении повысился на 5,4%. В декабре он поднялся на 0,2% и 5,3% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом эксперты ожидали менее значительного подъема - на 0,4% и 4,3% соответственно.

Сохранение высокой инфляции может подтолкнуть Федрезерв к тому, что он поднимет процентные ставки до более высокого уровня и не будет снижать их более продолжительный период времени.

"Данные о PCE Core были очень разочаровывающими", - отмечает главный аналитик Federated Hermes Филип Орландо. "Инфляция устойчива, и не снижается так быстро", как ожидалось, заявил он изданию MarketWatch. Это, по его мнению, заставляет инвесторов нервничать из-за того, что "ФРС, возможно, придется стать еще более агрессивной, чем мы думали месяц-два назад".

Продажи новых домов в США в январе подскочили на 7,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 670 тыс. в пересчете на годовые темпы, по данным Минторга. Это максимальный показатель с марта 2022 года. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0,7%, сообщает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в феврале повысился до 67 пунктов по сравнению с 64,9 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Данный уровень является максимальным за тринадцать месяцев. Эксперты не ожидали пересмотра с предварительно объявленного уровня в 66,4 пункта.

Между тем инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в феврале выросли до 4,1% с 3,9% месяцем ранее. Американцы стали ожидать более высокую инфляцию впервые с октября 2022 года.

Акции Boeing Co. за день подешевели на 4,8% на сообщении о новой приостановке поставок Dreamliner 787 из-за проблем с документацией.

Warner Bros. Discovery увеличила выручку в четвертом квартале в 3,5 раза, однако показатель не оправдал прогнозов рынка. Котировки бумаг медиакомпании снизились на 1,1%.

Цена акций Carvana Co., торгующей подержанными автомобилями, рухнула на 20,5% из-за слабой квартальной отчетности.

Бумаги Apple Inc. подешевели на 1,8%, Intel Corp. - на 1,8%, Tesla - на 2,6%, Salesforce Inc. - на 1,2%.

Между тем цена бумаг Beyond Meat взлетела более чем на 10%. Производитель растительных заменителей мяса сократил чистый убыток в октябре-декабре на 17%, в частности, благодаря снижению операционных расходов. Прибыль в расчете на акцию и выручка превзошли ожидания экспертов.

Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 336,99 пункта (1,02%) и составил 32816,92 пункта. Лидерами падения котировок среди компонентов индекса помимо Boeing стали акции Microsoft Corp., подешевевшие на 2,2%.

Значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 42,28 пункта (1,05%) - до 3970,04 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии упал на 195,46 пункта (1,69%) и составил 11394,94 пункта.