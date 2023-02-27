В Нидерландах призвали вернуть "долг чести" страдающему от землетрясений региону газодобычи

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Интересы местных жителей структурно игнорировались при добыче газа на гигантском месторождении Гронинген в Нидерландах, что имело для них бедственные последствия. Таков основной вывод парламентской комиссии по изучению добычи газа на месторождении, результаты которого опубликованы в докладе под названием "Жители Гронингена важнее газа".

Комитет по расследованию считает, что Нидерланды в долгу чести перед регионом Гронинген и должны возместить его.

"В последние десятилетия Нидерланды получили большие доходы от природного газа с месторождения Гронинген: 363 млрд евро пошли в национальную казну, а прибыль в размере 66 млрд евро досталась акционерам Shell и ExxonMobil. Эти доходы были важным краеугольным камнем нашего национального процветания, тогда как Гронингену пришлось нести бремя: повреждения домов, отсутствие безопасности, влияние на ландшафт, страдания, которые испытывают жители Гронингена", - говорится в докладе.

Авторы обзора отмечают, что решение о прекращении добычи на месторождении в результате роста сейсмической активности является следствием указаний регулятора, а не понимания возникшей опасности нефтяными компаниями.

Приводится ссылка, что государство и нефтяные компании отмечают важность добычи газа в Гронингене для надежности газоснабжения: "Они представляют безопасность поставок как непреложный факт, в то время как ее можно было бы обеспечить политическими шагами. Комитет считает весьма неприятным тот факт, что безопасность поставок использовалась в качестве дымовой завесы". Переломным моментом, отмечается в исследовании, стало обращение активистов в прокуратуру по поводу ответственности добывающей компании.

Авторы доклада настаивают: "Игнорирование интересов жителей Гронингена имеет свою цену", и первый шаг в возмещении этого долга должны сделать государство и нефтяники. Рекомендации касаются смягчения и упрощения работы с претензиями жителей - она должна быть менее строгой, более простой и гуманной. Людям необходимо оперативно предоставить ясность относительно мер укрепления строений, должен быть выбран более широкий территориальный охват на годы вперед. Также рекомендуется предпринять усилия на долгосрочную перспективу для улучшения условий жизни и работы на Севере, повышения привлекательности региона для проживания граждан и бизнеса".

Также в сообщении отмечается, что нефтяные компании отказываются от претензий в связи с недобытыми объемами газа.

Национальный регулятор недропользования Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) со своей стороны отметил, что изучает выводы и рекомендации парламентского комитета. SodM отмечает важность данных комитетом рекомендаций по улучшению независимой позиции надзора. Отмечается ценность выводов исследования для всей отрасли производства энергоресурсов.