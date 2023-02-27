Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В Нидерландах призвали вернуть "долг чести" страдающему от землетрясений региону газодобычи

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Интересы местных жителей структурно игнорировались при добыче газа на гигантском месторождении Гронинген в Нидерландах, что имело для них бедственные последствия. Таков основной вывод парламентской комиссии по изучению добычи газа на месторождении, результаты которого опубликованы в докладе под названием "Жители Гронингена важнее газа".

Комитет по расследованию считает, что Нидерланды в долгу чести перед регионом Гронинген и должны возместить его.

"В последние десятилетия Нидерланды получили большие доходы от природного газа с месторождения Гронинген: 363 млрд евро пошли в национальную казну, а прибыль в размере 66 млрд евро досталась акционерам Shell и ExxonMobil. Эти доходы были важным краеугольным камнем нашего национального процветания, тогда как Гронингену пришлось нести бремя: повреждения домов, отсутствие безопасности, влияние на ландшафт, страдания, которые испытывают жители Гронингена", - говорится в докладе.

Авторы обзора отмечают, что решение о прекращении добычи на месторождении в результате роста сейсмической активности является следствием указаний регулятора, а не понимания возникшей опасности нефтяными компаниями.

Приводится ссылка, что государство и нефтяные компании отмечают важность добычи газа в Гронингене для надежности газоснабжения: "Они представляют безопасность поставок как непреложный факт, в то время как ее можно было бы обеспечить политическими шагами. Комитет считает весьма неприятным тот факт, что безопасность поставок использовалась в качестве дымовой завесы". Переломным моментом, отмечается в исследовании, стало обращение активистов в прокуратуру по поводу ответственности добывающей компании.

Авторы доклада настаивают: "Игнорирование интересов жителей Гронингена имеет свою цену", и первый шаг в возмещении этого долга должны сделать государство и нефтяники. Рекомендации касаются смягчения и упрощения работы с претензиями жителей - она должна быть менее строгой, более простой и гуманной. Людям необходимо оперативно предоставить ясность относительно мер укрепления строений, должен быть выбран более широкий территориальный охват на годы вперед. Также рекомендуется предпринять усилия на долгосрочную перспективу для улучшения условий жизни и работы на Севере, повышения привлекательности региона для проживания граждан и бизнеса".

Также в сообщении отмечается, что нефтяные компании отказываются от претензий в связи с недобытыми объемами газа.

Национальный регулятор недропользования Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) со своей стороны отметил, что изучает выводы и рекомендации парламентского комитета. SodM отмечает важность данных комитетом рекомендаций по улучшению независимой позиции надзора. Отмечается ценность выводов исследования для всей отрасли производства энергоресурсов.

Нидерланды Гронинген
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Отменен запуск корабля Сrew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа

В Сеуле сочли преждевременным называть дочь Ким Чен Ына его преемницей

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 февраля

Пандемия коронавируса

Республиканцы призвали привлечь КНР к ответственности после вывода Минэнерго США о происхождении COVID-19

В Белом доме сочли сложной реализацию мирного плана Китая по Украине

Что произошло за день: воскресенье, 26 февраля

В четырех департаментах Франции из-за засухи введены ограничения на воду

В четырех департаментах Франции из-за засухи введены ограничения на воду

Более 30 нелегалов утонули в море на юге Италии

Более 30 нелегалов утонули в море на юге Италии

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 февраля

Корабль "Союз МС-23" пристыковался к МКС для замены поврежденного "Союза МС-22"

Корабль "Союз МС-23" пристыковался к МКС для замены поврежденного "Союза МС-22"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });