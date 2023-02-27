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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Из-за снежной бури парализовано движение в ряде областей Хорватии

Из-за снежной бури парализовано движение в ряде областей Хорватии
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Мощная снежная буря обрушилась на Далмацию - регион на побережье Хорватии, сильные снегопады сопровождаются порывами ветра до 150 км/ч, сообщает в понедельник хорватская пресса.

Полностью закрыто движение на местных автотрассах, однако некоторые водители проигнорировали запрет, других буря застигла в пути. В результате занесенными оказались около ста автомобилей. В операции по спасению находящихся в них людей принимают участие сотрудники горно-спасательной службы Хорватии.

В городах Грачац, Обровац, Госпич и Книн организованы центры размещения для людей, которые из-за бури не имеют возможности добраться до нужных им мест.

Сильный снегопад нарушил движение автотранспорта и на юго-западе Боснии и Герцеговины.

Метеорологи сообщают, что в течение понедельника сложные погодные условия сохранятся.

Хорватия Далмацию
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