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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Сводный индекс доверия в еврозоне в феврале неожиданно снизился

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в феврале неожиданно опустился до 99,7 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Согласно пересмотренным данным, в январе индекс составил 99,8 пункта, а не 99,9 пункта, как сообщалось ранее. Несмотря на пересмотр, январское значение было максимальным за семь месяцев.

Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя в феврале до 101 пункта, по данным Trading Economics.

Индикатор доверия в сфере услуг уменьшился до 9,5 пункта с 10,4 пункта месяцем ранее, представителей промышленных компаний – до 0,5 пункта с 1,2 пункта, строительного сектора – вырос до 1,8 пункта с 1,4 пункта.

Февральский индекс потребительского доверия поднялся до минус 19 пунктов – максимума с февраля 2022 года – благодаря ожиданиям ослабления инфляции. В январе его значение составило минус 20,7 пункта.

Индикатор инфляционных ожиданий среди европейских потребителей уменьшился в феврале до 17,7 пункта с 17,8 пункта месяцем ранее и был минимальным с января 2021 года.

Евросоюз ЕС
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