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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Минобороны РФ заявило об ударе по центру радиоэлектронной разведки ВСУ под Киевом

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки ВСУ в районе населенного пункта Бровары Киевской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"В районе города Хмельницкий поражен оперативный центр специальных операций "Запад", - заявил он.

По его словам, близ Андреевки уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", в районе Доброполья Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и пять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 173 районах", - сказал Конашенков.

В районе Снигиревки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30", - сказал Конашенков.

"На донецком направлении в результате продолжения наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск, поддерживаемых ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20", - заявил он.

По его словам, "в районе города Артемовск Донецкой народной республики поражен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ".

"Также в районе населенного пункта Новомарково Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщил Конашенков.

На южно-донецком и запорожском направлениях, сказал он, "подразделениями группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское, Пречистовка Донецкой народной республики и Зеленый Гай Запорожской области".

"Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 95 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, автомобиль, три пикапа и гаубица Д-20", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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