Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Число мигрантов, погибших при крушении судна в Италии, превысило 60 человек

Число мигрантов, погибших при крушении судна в Италии, превысило 60 человек
Фото: АР/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Число нелегальных мигрантов, утонувших у берегов итальянского города Кротоне в регионе Калабрия, достигло 62 человек, сообщает в понедельник Associated Press.

Ранее сообщалось об обнаружении 33 тел погибших мигрантов.

По меньшей мере 80 человек были спасены, передает AP. В то же время десятки человек считаются пропавшими без вести, ведутся их поиски. По словам самих выживших, на судне находилось около 170 человек.

Инцидент произошел накануне, 26 февраля. Рыболовецкое судно, на котором мигранты надеялись добраться до юга Италии, затонуло около Кротоне.

Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экспорт из Гонконга рухнул в январе на рекордные с 1953 года 36,7%

Экспорт из Гонконга рухнул в январе на рекордные с 1953 года 36,7%

Крупнейший золотодобытчик мира сохранил производство золота на уровне 2021 года

Крупнейший золотодобытчик мира сохранил производство золота на уровне 2021 года

Первая партия казахстанской нефти сдана в систему "Транснефти" для поставки в Германию

Глава польской Orlen заявил о прекращении поставок нефти из РФ в Польшу

Глава польской Orlen заявил о прекращении поставок нефти из РФ в Польшу

Новая попытка запуска Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" запланирована на 2 марта

Из-за снежной бури парализовано движение в ряде областей Хорватии

Из-за снежной бури парализовано движение в ряде областей Хорватии

Отменен запуск корабля Сrew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа

Отменен запуск корабля Сrew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа

В Сеуле сочли преждевременным называть дочь Ким Чен Ына его преемницей

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 февраля

Пандемия коронавируса

Республиканцы призвали привлечь КНР к ответственности после вывода Минэнерго США о происхождении COVID-19

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });