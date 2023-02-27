Число мигрантов, погибших при крушении судна в Италии, превысило 60 человек

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Число нелегальных мигрантов, утонувших у берегов итальянского города Кротоне в регионе Калабрия, достигло 62 человек, сообщает в понедельник Associated Press.

Ранее сообщалось об обнаружении 33 тел погибших мигрантов.

По меньшей мере 80 человек были спасены, передает AP. В то же время десятки человек считаются пропавшими без вести, ведутся их поиски. По словам самих выживших, на судне находилось около 170 человек.

Инцидент произошел накануне, 26 февраля. Рыболовецкое судно, на котором мигранты надеялись добраться до юга Италии, затонуло около Кротоне.