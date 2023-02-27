В Казахстане опровергли сообщения об отправке военной техники на Украину

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Казахстана опровергло в понедельник сообщение о якобы отправке военной техники на Украину.

"Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники на Украину, не соответствует действительности. Видео является архивным, так как бронетехника направлялась на плановый ремонт, и в настоящее время военная техника находится на хранении", - говорится в сообщении Минобороны республики.

В оборонном ведомстве напомнили, что с 27 августа 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники.