ЕС призывает остановить насилие на Западном берегу Иордана

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Европейский союз крайне обеспокоен непрекращающимся ростом насилия на оккупированной палестинской территории и призывает как палестинскую, так и израильскую стороны снизить опасную напряженность.

"Все стороны должны принять незамедлительные меры, чтобы положить конец этому смертоносному циклу насилия, предотвратить дальнейшие человеческие жертвы, обеспечить привлечение к ответственности и предъявление виновных правосудию", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном во вторник в Брюсселе.

В документе указывается на теракты, в результате которых на Западном берегу реки Иордан в последние дни погибли три израильтянина.

В то же время ЕС "осуждает вспышку насилия со стороны (израильских) поселенцев, в результате которой один палестинец был убит, несколько сотен палестинцев получили ранения, а дома и магазины были сожжены, что привело к неприемлемому уничтожению палестинской собственности".

В заявлении представителя ЕВС сообщается, что в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель связался с израильскими и палестинскими властями, которым передал позицию Евросоюза о том, "что насилие и террор должны быть прекращены, что все гражданские лица должны быть защищены и что необходимы немедленные меры по деэскалации".

В документе приветствуется совместное коммюнике, опубликованное в иорданском городе Акаба, согласно которому "израильская и палестинская стороны согласились работать над достижением справедливого и прочного мира, подтверждая при этом необходимость деэскалации на местах и предотвращения дальнейшего насилия".

"ЕС высоко оценивает роль Иордании, Египта и США в содействии переговорам и призывает обе стороны выполнять взятые на себя обязательства", - заявляют в Брюсселе.

Региональные СМИ сообщали, что в минувшее воскресенье в Акабе состоялась встреча между представителями израильской и палестинской сторон при посредничестве Иордании, Египта и США.