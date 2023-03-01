Лавров 1-2 марта в Индии примет участие во встрече глав МИД G20

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 1-2 марта посетит Нью-Дели, где примет участие во встрече глав МИД G20, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"1-2 марта в Нью-Дели глава МИД РФ примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств группы двадцати", - сказала она.

Захарова сообщила, что прорабатывается ряд двусторонних встреч на "полях" G20, в частности, запланированы встречи с коллегами из Китая, Бразилии, Индии.

Как заявили во вторник в МИД, российская сторона на предстоящей встрече глав МИД G20 намерена призвать коллег по "двадцатке" к переходу на расчеты в национальных валютах, созданию независимых страховых схем и транспортных маршрутов.

"Подробно изложим действия России по нивелированию этих угроз, диверсификации внешнеторговых связей и логистических коридоров, призовем конструктивно настроенных коллег по "двадцатке" к переходу на национальные валюты, состыковке расчетно-платежных механизмов, созданию независимых страховых схем и транспортных маршрутов", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Российская сторона также намерена "выступить в пользу серьезной демократизации глобальных институтов экономического управления, расширения роли государств БРИКС и развивающихся стран в принятии решений в рамках Бреттон-Вудских структур и ВТО, а также поддержать заявку Африканского союза на получение статуса постоянного члена "Группы двадцати", сообщили на Смоленской площади.

"Намерены четко высказать российские оценки текущей ситуации в сфере безопасности, энергетики и продовольствия. Будет представлена беспристрастная фактологическая картина произошедшего в зоне ответственности ЕС и НАТО теракта с подрывом газопровода "Северный поток", незаконного ареста гуманитарных грузов российских удобрений для нужд Африки и беднейших стран. Привлечем внимание к деструктивным барьерам, которые Запад плодит в геометрической прогрессии в отношении экспорта критически важных для мировой экономики товаров, включая энергоносители и сельхозпродукцию", - говорится в сообщении.