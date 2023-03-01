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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В Перу задержали мужчину, перевозившего древнюю мумию в сумке-холодильнике

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Перуанская полиция обнаружила в сумке-холодильнике для доставки еды мумию из доиспанской эпохи, приблизительный возраст которой от 600 до 800 лет. Об этом сообщает канал CNN.

Мумифицированные останки были найдены у трех мужчин, которые пили алкоголь в парке города Пуно.

"У 26-летнего мужчины была сумка для доставки с надписью "Pedidos Ya". Внутри они обнаружили мумию", - сообщил CNN старший агент полиции Марко Антонио Ортега. Pedidos Ya - это латиноамериканское приложение для доставки еды.

Владелец мумии - Хулио Сезар Бермехо в разговоре с местными СМИ назвал останки "Хуанитой" и описал их как "как свою духовную подругу".

"Я держу ее дома в моей комнате, она спит со мной. Я забочусь о ней", - сказал он.

Перуанское информационное агентство ANDINA сообщило, что мумия на самом деле, скорее всего, является взрослым мужчиной и происходит, предположительно, из восточного района Пуно.

В настоящее время она находится на хранении Министерства культуры, которое классифицировало мумию как национальное культурное достояние. Сезар Бермехо останется под стражей, пока следователи будут расследовать это дело.

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