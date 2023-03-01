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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Представитель РФ при Совбезе ООН заявил, что Германия не сможет стать постоянным членом Совбеза ООН

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Германия сделала выбор, который привел к ее деиндустриализации и лишил шансов занять место постоянного члена Совбеза ООН, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Германия имела шанс остаться страной номер один в Европе благодаря тесным экономическим и значительным политическим отношениям с Россией", - написал Ульянов в своем телеграме.

"Сейчас происходит процесс ее деиндустриализации, и у нее нет шансов стать постоянным членом Совета Безопасности ООН", - добавил он.

По его словам, это "осознанный выбор Берлина".

Михаил Ульянов Германия
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