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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

SpaceX перенесла еще на сутки запуск новой партии интернет-спутников Starlink

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink планируется провести 2 марта, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск должен был состояться в среду. Он уже неоднократно переносился из-за неблагоприятных погодных условий.

Теперь запуск предполагается осуществить со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в четверг в 10:52 по времени Тихоокеанского побережья США (в 21:52 по Москве).

Он станет 77-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и восьмым с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,7 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 50 странах, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Starlink
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