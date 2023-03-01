Четыре судна доставят украинское продовольствие в КНР, Турцию, Испанию и Бельгию

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Из украинских портов в среду вышли четыре сухогруза с более 250 тыс. тонн продовольствия, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

По данным СКЦ, судно Laskaro S доставит 62 088 тонн кукурузы в Бельгию, сухогруз Astra Perseus переправит в Испанию 55 тыс. тонн кукурузы. Судно Geneve направляется в Турцию с 32 тыс. тонн пшеницы и 33 тыс. тонн ячменя. Сухогруз Andonis взяло курс на Китай, перевозя 48 502 тонны кукурузы и 18,7 тыс. тонн подсолнечного шрота.

Отмечается, что еще четыре сухогруза направляются в порты Украины.

"Общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 22 747 287 тонн. Общее число согласованных передвижений судов - 1543", - говорится в сообщении.

В СКЦ сообщили, что "было подано 100 заявок на участие в инициативе".