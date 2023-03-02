Ким Чен Ын призвал к достижению цели по производству зерна в КНДР

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе пленарного заседания Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) призвал сосредоточиться на увеличении производства зерна и в обязательном порядке достичь поставленных целей на этот год, сообщает ЦТАК.

"Он горячо призвал в обязательном порядке достичь цели по производству зерна в этом году и успешно достичь долгосрочной цели развития сельского хозяйства (...) для самостоятельности государства и благосостояния народа", - говорится в сообщении агентства.

Ким Чен Ын отметил, что для увеличения объема сельскохозяйственного производства по всей стране, "следует уделить внимание преодолению однобокости в руководстве по ведению сельского хозяйства и соблюдению баланса, чтобы нести ответственность за сельское хозяйство в целом, а также важно сосредоточиться на повышении урожайности с гектара на всех фермах".

Северокорейский лидер подчеркнул настоятельную необходимость "выяснить и вовремя устранить внутренние факторы, которые оказывают негативное влияние на развитие сельского хозяйства".

Он также призвал к улучшению ирригационной системы страны, чтобы справиться с аномальными климатическими явлениями, и к поставке "новой и высокоэффективной сельскохозяйственной техники" в сельские районы.

Кроме того, в ходе заседания обсуждались укрепление финансовой основы страны и совершенствование банковского дела.