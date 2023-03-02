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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Госдеп США одобрил поставку оборудования для истребителей F-16 ВВС Тайваня

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Госдепартамент США одобрил сделку на сумму $619 млн по потенциальным поставкам запчастей и оборудования для стоящих на вооружении ВВС Тайваня истребителей F-16, сообщил Пентагон.

В сообщении агентства по сотрудничеству в области безопасности американского Минобороны говорится, что сделка отвечает не только национальным интересам Соединенных Штатов, но и сохранению "политической стабильности и военного баланса" в регионе.

Для реализации сделки требуется одобрение конгресса США, который уже получил уведомление от госдепа.

США Тайвань
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