Госдеп США одобрил поставку оборудования для истребителей F-16 ВВС Тайваня

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Госдепартамент США одобрил сделку на сумму $619 млн по потенциальным поставкам запчастей и оборудования для стоящих на вооружении ВВС Тайваня истребителей F-16, сообщил Пентагон.

В сообщении агентства по сотрудничеству в области безопасности американского Минобороны говорится, что сделка отвечает не только национальным интересам Соединенных Штатов, но и сохранению "политической стабильности и военного баланса" в регионе.

Для реализации сделки требуется одобрение конгресса США, который уже получил уведомление от госдепа.