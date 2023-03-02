Dow Jones завершил торги в небольшом плюсе, S&P 500 и Nasdaq упали

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Dow Jones Industrial Average незначительно поднялся по итогам торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились и завершили сессию на минимумах с января.

Трейдеры оценивали статданные по экономике США, очередные "ястребиные" заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также отчетность компаний, в том числе, сразу нескольких ритейлеров.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале увеличился до 47,7 пункта с 47,4 пункта месяцем ранее, сообщил в среду Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economic, предполагал повышение индекса до 48 пунктов.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже четыре месяца подряд.

Несмотря на охлаждение экономики США, а также сигналы снижения ценового давления, время для смены курса американским ЦБ еще не пришло, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

В статье Бостика, опубликованной в среду на сайте ФРБ Атланты, говорится, что Федрезерву, по его мнению, необходимо продолжать подъем базовой процентной ставки, пока она не достигнет 5-5,25% годовых.

Центробанку необходимо будет удерживать диапазон ставки на этом уровне в течение значительной части 2024 года, полагает он.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил на мероприятии в Южной Дакоте в среду, что пока не принял решения о том, насколько существенным должно быть повышение ставки ФРС в марте - 25 базисных пунктов (б.п.) или 50 б.п.

По его словам, в декабре он прогнозировал, что предельным уровнем ставки в рамках текущего цикла должно стать значение в 5,4%, однако в настоящее время склоняется к повышению своей оценки.

Доходность 10-летних гособлигаций США в среду подскочила до 3,994% - максимума с 9 ноября прошлого года, на фоне усиливающихся ожиданий затягивания цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Доходность двухлетних US Treasuries взлетела до максимальных с июля 2007 года 4,887%, свидетельствуют данные Dow Jones.

Стоимость акций американского оператора сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. упала на 8% к закрытию рынка в среду. Компания зафиксировала чистый убыток в октябре-декабре по итогам 14-го квартала подряд, а также завершила с убытком четвертый год подряд.

Бумаги Lowe's Cos. подешевели на 5,6%. Владелец второй по величине сети магазинов товаров для дома в США сократил чистую прибыль и увеличил выручку в четвертом финансовом квартале. Скорректированная прибыль ритейлера превысила прогнозы рынка, а выручка не оправдала ожиданий.

Акции еще одного американского ритейлера - Kohl's Corp. - снизились в цене на 1,9%. Оператор сети универсальных магазинов зафиксировал в четвертом квартале чистый убыток в размере $2,49 на акцию по сравнению с чистой прибылью в $2,2 на акцию, годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что компания получит прибыль в $0,97 на акцию. Квартальная выручка ритейлера, а также его прогнозы на 2023 год оказались хуже ожиданий рынка.

Оператор сети магазинов фиксированных цен Dollar Tree Inc. получил в минувшем квартале чистую прибыль в размере $2,04 на акцию при среднем прогнозе рынка в $2,02 на акцию. Квартальная выручка компании увеличилась на 9%, до $7,72 млрд, также превысив ожидания экспертов ($7,61 млрд). Акции Dollar Tree подорожали на 1,95%.

Цена бумаг Rivian Automotive Inc. рухнула на 18,3%. Американский производитель электромобилей сократил чистый убыток в минувшем квартале на треть, однако его выручка не оправдала ожиданий.

ADR китайского производителя электромобилей NIO подешевели почти на 6%. Компания увеличила выручку в четвертом квартале в 1,2 раза, однако ее чистый убыток вырос в связи с повышением себестоимости продаж.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в среду поднялся на 5,14 пункта (0,02%) и составил 32661,84 пункта. В числе компаний индекса, акции которых подорожали по итогам торгов, - Caterpillar Inc. (+3,8%), 3M Co. (+2,3%), Intel Corp. (+1,6%).

Standard & Poor's 500 опустился на 18,76 пункта (0,47%) - до 3951,39 пункта.

Nasdaq Composite потерял 76,06 пункта (0,66%) и составил 11379,48 пункта.