В Эстонии местные самоуправления выступили против идеи экспонировать российский Т-72

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Эстонии города, где планировалось выставить на самых видных местах якобы подбитый на Украине российский танк Т-72, отказываются от предложения министерства обороны.

"Мы не считаем правильным выставлять танк в общественном городском пространстве", - сообщила порталу rus.postimees о единогласном решении управы города Раквере мэр Трийн Варек (Triin Varek).

По словам старейшины Йыхви (Johvi) Марис Тоомель (Maris Toomel), "Некоторые волостные управы считают, что танк вообще нельзя сюда привозить. В Йыхви проживает больше эстонцев, чем в других городах Северо-востока, но у нас есть и русское население. Может возникнуть опасность конфронтации".

Йыхви намерен попросить у полиции безопасности составить анализ рисков, чтобы на его основании решить, больше пользы или вреда принесет вызвавшее немало полемики экспонирование российского танка.

Как сказала мэр преимущественно русскоговорящего города Нарва Катри Райк (Katri Raik) порталу ERR, что если поначалу она поддержала идею экспонировать российский танк в Нарве, то после недовольства местных жителей изменила мнение. По оценке Райк, "сейчас не время для подобных экспозиций".

Противоречивую реакцию вызвала и демонстрация танка в столице Эстонии. После его установки на площади Свободы, многие жители начали приносить к нему цветы, которые тут же убирались охраной, а среди жителей и представителями украинской общины и беженцами возникали ожесточенные споры.

Планировалось провести танк после демонстрации в Таллине по другим городам Эстонии, а затем установить его в Военном музее.

23 февраля министр обороны Ханно Певкур (Hanno Pevkur) направил главам местных самоуправлений письмо, в котором объяснил, что министерство хочет выставить подбитый танк с 25 февраля по конец марта в городах по всей Эстонии. Помимо Таллина, он предлагал также выставить его в Раквере, Йыхви, Нарве, Тарту, Выру, Вильянди и Пярну.

По словам Певкура, демонстрация танка подразумевалась как акция в поддержку Украины, а также для подтверждения того, что "и меньший может противостоять большому".