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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Макрон заявил о завершении унаследованной от колониализма эпохи "французской Африки"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся в Габоне по случаю саммита по защите тропических лесов One Forest Summit, заявил, что унаследованная от колониализма эпоха "французской Африки" закончилась, а предпринятая Парижем военная реорганизация на континенте не является отказом страны от обязательств.

Франция теперь "нейтральный собеседник" на Африканском континенте, тогда как ей "все еще приписывают намерения, которых у нее нет", приводит в четверг газета Le Figaro слова Макрона, который совершает четырехдневную поездку по региону.

Президент указал на то, что объявленная им в минувший понедельник реорганизация военного присутствия Франции в Африке не является "ни уходом, ни отказом от обязательств".

Макрон, выступая на пресс-конференции в Париже 27 февраля, пообещал сокращение французских военнослужащих на базах, "совместно управляемых" с африканскими странами. Он провозгласил новое "сбалансированное" и "ответственное" партнерство с Африканским континентом.

С 2022 года от французского военного присутствия отказались возглавившие страны после переворотов военные режимы Мали и Буркина-Фасо. Во вторник, на следующий день после заявления Макрона о военной реорганизации в Африке, власти Буркина-Фасо денонсировали соглашение с Парижем о военной помощи, подписанное в 1961 году.

В среду газета Le Journal du dimanche опубликовала данные социологического опроса, проведенного по ее заказу институтом общественного мнения IFOP, об отношении французов к военному присутствию Франции в Африке. Согласно этому исследованию, 55% опрошенных считают, что все французские военные базы в Африке должны быть закрыты.

Франция Эммануэль Макрон Африка
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