Raytheon получила от военных США контракт на спутники для отслеживания гиперзвуковых ракет

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Агентство космического развития, подчиняющееся Космическим силам США, передало компании Raytheon Technologies Corporation контракт на постройку семи спутников, которые смогут засекать гиперзвуковые ракеты и отслеживать их полет, сообщает Defense news.

"Развитие устойчивой доступной и обширной группировки спутников на низкой околоземной орбите улучшит наши возможности по отслеживанию новых угроз, таких как гиперзвуковые ракеты", - заявил высокопоставленный представитель компании Дэйв Броадбент.

Сумма контракта - $250 млн.

Издание отмечает, что спутники, отслеживающие полеты ракет, являются ключевым компонентом проекта агентства Proliferated Warfighter Space Architecture: речь идет о группировке из сотен спутников, которые должны будут находиться в основном на низкой орбите на высоте около 1,9 тыс. км над поверхностью Земли. Запускать спутники планируют партиями, каждые два года, а первый такой запуск запланирован позднее в марте.

Семь аппаратов от Raytheon войдут в первую партию таких спутников - всего 35 единиц, которые планирует запустить агентство. Ранее оно также заказало 14 спутников у компании Northrop Grumman и 14 у L3Harris Technologies.

Агентство запросило $500 млн на 2023 финансовый год на спутники, оповещающие о пусках ракет и отслеживающие их полеты. В организации полагают, что в 2024-2027 финансовых годах им потребуется еще $3,2 млрд на эти цели.