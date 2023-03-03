Один человек погиб при взрыве в здании Главного суда Черногории

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате взрыва, который произошел в пятницу в здании Главного суда Черногории в столице страны Подгорице.

По сообщению телерадиокомпании РТЦГ, первоначальные данные указывают на то, что неизвестный привел в действие взрывное устройство при входе в здание суда.

При этом отмечается, что в момент взрыва в здании находилось большое число людей.

На месте происшествия работают медики скорой помощи, пожарные и полиция.

Начато расследование.