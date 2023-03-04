Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", улучшив прогноз с "негативного" на "стабильный", сообщила пресс-служба казахстанского правительства.

Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики республики, говорится в сообщении. При этом наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость страны.

В отчете S&P подчеркивается, что фискальный и внешний балансы Казахстана остаются устойчивыми и будут достаточными для смягчения возможного влияния из-за снижения экспорта нефти, связанного с временными перебоями в работе Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК).

Также аналитики отмечают проводимую правительством республики эффективную макроэкономическую политику, которая нацелена на диверсификацию экономики через инвестиционные программы, улучшение инвестклимата, сокращение государственного участия, развитие конкуренции, совершенствование налоговой политики, реформирование сферы госзакупок, а также сокращение административных барьеров для бизнеса.

По мнению аналитиков агентства, устойчивый рост в ненефтяном секторе будет также поддерживаться принимаемыми мерами по привлечению иностранных инвестиций.

В целом, S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4,1% в 2023 году и в среднем около 4% в 2023-2026 годах.

Казахстан S&P
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки "Восток"

Что случилось этой ночью: суббота, 4 марта

Трамп предложил построить 10 "городов свободы" c летающими автомобилями

Трамп предложил построить 10 "городов свободы" c летающими автомобилями

Байден заявил, что пытается вернуть осужденного в РФ американца Уилана

SpaceX вывела на орбиту восьмую с начала года группу интернет-спутников Starlink

SpaceX вывела на орбиту восьмую с начала года группу интернет-спутников Starlink

США ввели санкции против шестерых граждан РФ в связи с делом Кара-Мурзы

Турецкая оппозиция не смогла договориться об общем кандидате в президенты

Турецкая оппозиция не смогла договориться об общем кандидате в президенты

В Британии начали расследовать прошлогоднюю остановку торгов никелем на LME

В Британии начали расследовать прошлогоднюю остановку торгов никелем на LME

Один человек погиб при взрыве в здании Главного суда Черногории

Нобелевский лауреат Беляцкий приговорен к десяти годам колонии по делу "Весны"

Нобелевский лауреат Беляцкий приговорен к десяти годам колонии по делу "Весны"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });