S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", улучшив прогноз с "негативного" на "стабильный", сообщила пресс-служба казахстанского правительства.

Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики республики, говорится в сообщении. При этом наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость страны.

В отчете S&P подчеркивается, что фискальный и внешний балансы Казахстана остаются устойчивыми и будут достаточными для смягчения возможного влияния из-за снижения экспорта нефти, связанного с временными перебоями в работе Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК).

Также аналитики отмечают проводимую правительством республики эффективную макроэкономическую политику, которая нацелена на диверсификацию экономики через инвестиционные программы, улучшение инвестклимата, сокращение государственного участия, развитие конкуренции, совершенствование налоговой политики, реформирование сферы госзакупок, а также сокращение административных барьеров для бизнеса.

По мнению аналитиков агентства, устойчивый рост в ненефтяном секторе будет также поддерживаться принимаемыми мерами по привлечению иностранных инвестиций.

В целом, S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4,1% в 2023 году и в среднем около 4% в 2023-2026 годах.